شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزى دير مارمينا فى وفاة الراهب الشيخ زوسيما آفا مينا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم عن وفاة الراهب الشيخ لابس الإسكيم زوسيما آفا مينا، عن عمرٍ تجاوز 81 سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لما يقارب 42 سنة. وهو من الرهبان الذين لبسوا الإسكيم المقدس خلال الـ 15 سنة الأخيرة من حياته.
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط ولمجمع رهبان الدير في وفاة الأب الشيخ الراهب زوسيما آفا مينا، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
يعد دير "مارمينا العجائبى" أحد أهم الأديرة الأثرية والسياحية بمحافظة الإسكندرية، ويقع فى مدينة برج العرب بمنطقة كينج مريوط، جنوب الإسكندرية، ويبعد نحو 50 كم من المدينة.
ووضع البابا كيرلس السادس حجر أساس دير الشهيد مارمينا العجائبى بمريوط، وأعاد إحياء المنطقة فى 27 نوفمبر 1959، بمناسبة الاحتفالات الخاصة بذكرى استشهاد القديس مارمينا والذى يوافق 15 هاتور من الشهور القبطية.
ولد في 12 يناير 1939 وترهب يوم 24 يونيو 1978. لبس الإسكيم المقدس في 9 يناير 2005 بيد البطريرك الراحل البابا شنوده الثالث.
وستقام صلوات تجنيزه بديره في الواحدة من ظهر اليوم.
وكلمة إسكيم يونانية الأصل ومعناها "الشكل المقدس". والإسكيم الرهباني عبارة عن قطعة من الجلد المضفور ضفيرتين، يحوي 12 صليبًا إشارةً إلى الفضائل الإثني عشر التي يجب أن يتحلَّى بها الراهب وهي: الإيمان، الرجاء، المحبة، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداعة، الصبر، طول الأناة، النسك.
وللراهب لابس الإسكيم قانون روحي يومي يختلف عن القانون الروحي الخاص ببقية الرهبان، يتضمن قراءة سفر المزامير يوميًا والإكثار من قراءة الكتاب المقدس عمومًا وسير الآباء القديسين والإقلال من الكلام والصوم حتى غروب الشمس يوميًا وغيرها من الالتزامات الروحية.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يعزى دير مارمينا فى وفاة الراهب الشيخ زوسيما آفا مينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.