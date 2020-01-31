شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزى دير مارمينا فى وفاة الراهب الشيخ زوسيما آفا مينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم عن وفاة الراهب الشيخ لابس الإسكيم زوسيما آفا مينا، عن عمرٍ تجاوز 81 سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لما يقارب 42 سنة. وهو من الرهبان الذين لبسوا الإسكيم المقدس خلال الـ 15 سنة الأخيرة من حياته.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط ولمجمع رهبان الدير في وفاة الأب الشيخ الراهب زوسيما آفا مينا، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

يعد دير "مارمينا العجائبى" أحد أهم الأديرة الأثرية والسياحية بمحافظة الإسكندرية، ويقع فى مدينة برج العرب بمنطقة كينج مريوط، جنوب الإسكندرية، ويبعد نحو 50 كم من المدينة.

ووضع البابا كيرلس السادس حجر أساس دير الشهيد مارمينا العجائبى بمريوط، وأعاد إحياء المنطقة فى 27 نوفمبر 1959، بمناسبة الاحتفالات الخاصة بذكرى استشهاد القديس مارمينا والذى يوافق 15 هاتور من الشهور القبطية.

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