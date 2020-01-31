شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب الكلية البحرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أكاديمية الشرطة، وفداً من طلبة الكلية البحرية، وذلك فى إطار تـأكيد التعاون والتلاحم بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكليات العسكرية.

واستقبل الطلاب اللواء دكتورأحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف وزيادة الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة بين طلبة الكلية البحرية وكلية الشرطة، فى مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف باعتبارهم قوة واحدة ومتماسكة فى مواجهة التحديات والمخاطر.





وأعرب رئيس الأكاديمية عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح التآخى والود، ومتانة جسور الترابط والتعاون بين الكلية البحرية وأكاديمية الشرطة، ومدى عمق المردود الإيجابي وأثره فى المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية، حيث شاهد الزائرون فيلماً تسجيلياً عن أنشطة كيانات الأكاديمية داخل أحد مدرجات الطلبة ثم جولة داخل الأكاديمية شملت أهم الأنشطة والإنشاءات التدريبية والتعليمية، إضافةً إلى ميادين الرماية وعروضاً للطلبة فى فنون الرماية ومهارات فك وتركيب الأسلحة والقوى البدنية والقرية التكتيكية وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة، وعروضاً لكتائب الخيالة وأخرى لكلاب الأمن والحراسة.





ومن جانبه أعرب اللواء بحرى مدير الكلية البحرية، عن سعادته وفخره بوجوده داخل أكاديمية الشرطة بصحبة طلبة الكلية البحرية، متوجهاً بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الثامن والستين، مؤكداً على أهمية التلاحم والترابط بين جناحى أمن هذه الأمة فى التصدى لقوى الشر وحماية أمنها واستقرارها فى الداخل والخارج.

وأكد مدير الكلية البحرية، على أن التعاون وتبادل الخبرات والتدريب المشترك بين الكُليتين فى ازدياد وتطوير مستمر يشمل كافة الجوانب، باعتبار أن رجال الجيش والشرطة هدفهم واحد وغايتهم نبيلة وهمهُم الأول هو رفعة وإعلاء هذه الأُمة وازدهارها وتميزها بين الأمم.

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