شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدير مكتب تنشيط السياحة فى المنيا من منصبه لتغيبه عن جولة الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة فى المنيا بعد أن تغيب عن جولة الوزير لبعض المناطق الأثرية فى محافظة المنيا، وخلال الجولة طلب الدكتور العنانى بمنطقة أثار البهنسا طلب الاستماع لبعض المعلومات عن طبع "فلايرز" ترويجى للمنطقة ففوجئ بعدم وجود طارق عبد العزيز رئيس مكتب الهيئة فوجه بإقالته فورا من رئاسة المكتب.

وعبر العنانى عن غضبه من الحالة المتردية التى وجد عليها مقابر آل البيت فى منطقة البهنسا بالمنيا، ووجه لوما للمسئولين فى المنطقة لعدم بدء عملية الترميم، قائلا :"كنت فاكر هاجى ألاقى سقالات وناس شغاله"، وأجرى الوزير عددا من الاتصالات وهو فى محيط المكان لبدء عمليات الترميم فورًا.

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وتفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا صباح اليوم مجموعة من المواقع الآثرية والسياحية فى محافظة المنيا، حيث قاموا بزيارة كنيسة ودير السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير، وذلك بحضور د.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وتأتى الزيارة فى إطار الجولات التى يقوم بها وزير السياحة والآثار فى محافظات مصر لتفقد المواقع الأثرية والوقوف على درجة كفاءة الخدمات السياحية بها.

وكان فى استقبالهم بالدير الأب ثاوفيلس القمص متى كاهن كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، حيث اصطحبهم فى جولة حيث زار وزير السياحة والآثار ومحافظ المنيا كنيسة السيدة العذراء والمغارة التى لجأت إليها العائلة المقدسة أثناء وجودها فى المنيا، كما استمعا الى شرح مفصل عن مشروع الترميم الذى يقوم به المجلس الأعلى للآثار بالدير والكنيسة والمغارة ومشروع تطوير المنطقة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها.

ووجه وزير السياحة والآثار ببعض التوصيات فى أعمال الترميم لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها لخدمة الزائرين بصورة أفضل حيث أنها أحد محطات رحلة العائلة المقدسة.