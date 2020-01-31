شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: بدء تدريب العاملين بمراكز المعلومات فى 4 محافظات فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية سيعقد عدة دورات تدريبية بمحافظات الدقهلية والشرقية ومطروح والإسكندرية خلال شهر فبراير تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتأهيل العاملين بمراكز المعلومات بالمحافظات الأخرى والقطاع الإدارى بالدولة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإدارى .

وأضاف عبد العال فى بيان اليوم، أن هذه الدورات تهدف إلى التنمية الادارية والتعريف بخطط الإصلاح الإدارى التى تتبناها الدولة حاليا وتنمية مهارات القيادة لدى المتدربين وتنمية قدراتهم على فهم تطبيق المفاهيم الاساسية المرتبطة بقيادة مجموعات العمل بالمؤسسات والمساهمة الفاعلة فى توفير المعلومات والبيانات وتحليلها لدعم المسؤولين متخذى القرار والتخطيط الاستراتيجى، بالإضافة إلى تقديم خدمة جماهيرية أفضل وتأهيل موظف حكومى قادر على التخطيط الجيد والابتكار فى مجالات عمله.

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وأشار عبد العال، إلى أن هذه الدورات ستقام بمحافظة الدقهلية فى الفترة من 1/2 إلى 8/2 ، وبمحافظة الشرقية فى الفترة من 15/2 إلى 22/2 ويمحافظة مطروح فى الفترة من 21/2 إلى 28/2 ، وفى الاسكندرية فى الفترة من 22/2 حتى 29/2 .

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه الدورات ستعمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق والدفع بخطط المحافظات التنموية ، إلى جانب صقل مهارات وتنمية القدرات القيادية للعاملين ليساهم ذلك فى خلق صف قيادى ثان من الموظفين فى مختلف المجالات .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها رئيس الجمهورية من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم .