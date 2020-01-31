شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض القمح والبنجر والفاكهة.. دورات تدريبية للعاملين بالزراعة فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، برنامج تدريبى بعنوان " أهم أمراض القمح بمصر حصر ، تعريف السلالات الفسيولوجية، الوبائية والمقاومة الوراثية" بمقر المعهد فى قاعة الدكتور توفيق عبد الحق وذلك خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 12 فبراير المقبل.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد امراض النبات ، إن البرنامج سيتناول أهم أمراض القمح بمصر و الخسائر الناتجة عنها وأهم أمراض القمح الحجرية وتعريف الصدأ الأصفر ووبائيته بمصر وتقنيات دراسة أصداء القمح واختبار الأرجوت ( عملى بالمعمل ) ، مضيفا أن البرنامج التدريبى يتناول أيضا تقنيات حصر أصداء القمح وتعريف السلالات الفسيولوجية لصدا الأوراق وتدريب عملى بصوبة صدأ الأوراق بالجيزة – تعريف السلالات الفسيولوجية لصدا الساق وإدارة المكافحة المتكاملة لأصداء القمح – تدريب عملى بصوبة صدأ الساق بالجيزة.

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمعهد والمعاهد البحثية الأخرى والمعامل المركزية داخل المركز وبمركز بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث وبالجامعات المصرية المختلفة سواء كانت الحكومية أو الخاصة وكذلك مهندسى الشركات الزراعية المختلفة وذلك للارتقاء بمستواهم فى مجالات البرنامج المختلفة.

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كما يقوم معهد أمراض بحوث النباتات بتنظيم برنامج تدريبى بعنوان : " المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية " بمحافظة الدقهلية "محطة بحوث تاج العز" ، فى الفترة من الأحد 2/2/2020 حتى الخميس 6/2/2020.

وقال خليل، إن البرنامج سيتناول الموضوعات الآتية: "أهم أمراض البنجر وطرق مكافحته - المكافحة المتكاملة لأمراض القمح - الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات فى مكافحة أمراض الفاكهة - النانوتكنولوجى ومكافحه بعض أمراض المحاصيل الحقلية - المكافحة المتكاملة لأهم الأمراض البكتيرية -المكافحة المتكاملة لأهم أمراض الخضر - أهم أمراض البذور وطرق مكافحتها - الجديد فى مكافحة أمراض البقوليات".

وأضاف أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة "باحث - مساعد باحث – باحث مساعد – أخصائى زراعى" وذلك للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لاهم الأمراض النباتية المختلفة لأهم المحاصيل التى يتناولها البرنامج التدريبى .