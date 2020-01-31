شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار ولا إلغاءات لشركات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشارت المصادر إلى أن رحلات شركات الطيران العاملة بالمطار تشهد انتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضحت المصادر أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول اوروبية ، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها، حيث لم يتلقي برج المراقبة إيه اخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار ، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم.

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

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يذكر أن الشركة الوطنية مصرللطيران قررت، أمس الخميس، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو، اعتبارا من اول فبراير وعلى التوالي بكين و جوانزو اعتبارا من يوم 4 فبراير القادم ولحين إشعار آخر، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره فى أكثر من دولة وذلك حفاظاً علي سلامة وصحة عملائها من المسافرين علي متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.

وقالت الشركة، إن قرار تعليق الرحلات جاء في هذا التوقيت في ضوء التزام مصرللطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حالياً بمصر، حيث يغادر آخر فوج سياحى صينى متواجد حاليا يوم 4 فبراير القادم، حيث إن وزارة الطيران المدنى تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصرللطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لإتخاذ قرار استئناف الرحلات، كما أنها ستقوم خلال المرحلة القادمة باستئناف رحلاتها إلى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها.