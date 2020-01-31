شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبدأ تدريب الطلاب خلال إجازة نصف العام على 18 مهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة ،استثمار إجازة منتصف العام الدراسي لتدريب طلبة المدارس والجامعات والخريجين على بعض المهن والحرف بمراكز التدريب التابعة للمديريات البالغ عددها 38 مركزاً ثابتا و3 ورش ، فضلا عن 8 وحدات تدريب متنقلة تجوب القري والنجوع، كى تجعل الطلاب رواد أعمال .

وقال وزير القوي العاملة : إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال عقد ملتقيات لريادة الأعمال، وتدريب الشباب كي يكونوا أصحاب أعمال بإطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال منهجية التفكير التصميمي، وتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال .

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، أنه في هذا الإطار قامت المديرية تنفيذا لبروتوكول التعاون مع جامعة قناة السويس، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإعلان عن بدء تدريب طلبة المدارس والجامعات والخريجين خلال فترة إجازة منتصف العام ، علي 18 مهنة بمركز تدريب القوى العاملة بمدينة المستقبل.

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وأشار إلي أن المديرية خصصت اتوبيس لنقل المتدربين يوميا من مقر المديرية إلي مركز التدريب ، وسيتم تسجيل الراغبين بالمديرية أو بمركز التدريب بالمستقبل أمام سوق الجملة .

كما أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح فى تسوية مستحقات مصرى لدى صاحب عمل تقدم بشكوى بشأنها ، وبلغت 6618 دولار، أى ما يوازى 104 الاف و564 جنيها.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بعمان- الأردن ، بمتابعة مشكلة "إ.ح" ، والذي يتضرر من تأخر سداد مستحقاته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.