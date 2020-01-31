شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: 103 محطات للرصد اللحظى لتلوث الهواء على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن الانتهاء من تركيب محطة الرصد اللحظى لملوثات الهواء المحيط بمنطقة فيصل بمحافظة السويس، حيث تعد ثالث محطة رصد لحظي بالمحافظة.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أصدرته، اليوم، الجمعة، أنه بهذا قد أصبح إجمالى عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 103 محطة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، على أن تلك الجهود تأتى ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها بالتوسع فى نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بها، كما تأتى فى إطار تكليفات الحكومة وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

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جدير بالذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة لوزارة البيئة، تعد المرجع الأساسي لإعداد المؤشرات البيئية فيما يخص جودة الهواء وكذلك الأساس لبحث مدى التغير على مدار الأعوام السابقة، وذلك بهدف تحديد أهم مؤشرات التلوث والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لبحث سُبُل الوصول بتلك المؤشرات للمستويات الآمنة، وكذلك استخدام تلك المؤشرات في اعداد تقارير التقييم البيئي المتكامل وتقارير التنمية المستدامة وتقارير حالة البيئة والمؤشرات البيئية ومتابعة أداء السياسات المتفق عليها وتأثيرها على مدى التحسن في جودة الهواء.

وترصد محطات محطات الرصد بالشبكة القومية، 6 ملوثات أساسية حددتهم منظمة الصحة العالمية، هى "الجسيمات التى يقل قطرها عن 10 ميكروجرامات، والتى من الممكن أن نستنشقها وتدخل للجهاز التنفسى، والجسيمات الأخطر التى تصل إلى2.5 تدخل للجهاز التنفسى وتدخل إلى الدم، وثانى أكسيد الكبريت الناتج عن حرق الوقود فى الصناعة أو الصادر عن السيارات التى تعتمد على السولار، وثانى أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود، والأوزون، والرصاص.

هذا إلى جانب وجود منظومة لرصد الانبعاثات الصناعية والملوثة للهواء، حيث تم ربط 61 شركة صناعية كبرى من الإسكندرية وحتى أسوان، وسيناء، بإجمالى 254 مدخنة، ومن المنتظر أن تصل إلى 500 مدخنة، بحلول 2030.