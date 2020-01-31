شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم العالى: نسعى لإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، واصدرت الوزارة بيان حول الزيارة مؤكدة أنه فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22-31 يناير 2019.

وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى وجامعة ولاية أريزونا ومؤسسة سنتانا؛ لإنشاء فرع للجامعة بجامعة الجلالة الأهلية، والمزمع بدء الدراسة بها سبتمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافى ورئيس البعثة التعليمية المصرية بواشنطن، ونواب وعمداء كليات الجامعة المختلفة، والأساتذة الأمريكيين من أصل مصرى وبعض الدارسين المصريين بالجامعة.

وقدم الدكتور خالد عبدالغفار عرضًا تفصيليًّا عن الوضع الحالى للتعليم العالى فى مصر والتطلعات المستقبلية، وخطة الوزارة فى تدويل التعليم العالي، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، كما تم مناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي.

كما اجتمع الوزير مع عمداء الكليات المختلفة؛ بهدف الإطلاع على البرامج التعليمية الجديدة، التى تتفق مع خطة الوزارة لإعداد خريج مؤهل لسوق العمل، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

تفقد الدكتور عبد الغفار المراكز البحثية بجامعة أريزونا، حيث تفقد معهد علوم الفضاء ومعهد التصميم الحيوي، نظرًا لكونهما من المراكز المتميزة فى الجامعات الأمريكية.

وتوجه الوزير إلى ولاية تكساس، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات، بدأها بالدكتور لى إلياس أستاذ جراحة الأورام والمدير المسئول عن الشراكات والاتفاقيات العلمية مع الجهات الأكاديمية الأجنبية بمستشفى أم دى أندرسون، والتى تصنف على أنه المستشفى رقم واحد فى العالم فى علاج الأورام، وتم الاتفاق على زيادة تدريب شباب أعضاء التدريس بمستشفى أندرسون، ودعم التعاون البحثى بين الجامعات المصرية والمستشفى، كما تم مناقشة أطر التعاون الأكاديمى والبحثي، وزيارة عدد من أساتذة أندرسون للمستشفيات الجامعية.

كما اجتمع الوزير مع مجلس ائتلاف جامعات تكساس، وهو مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتهتم بالشراكة والتعاون الأكاديمى وتدويل التعليم العالي، ويتكون المجلس من 31 جامعة تقع فى نطاق ولاية تكساس، كما يهتم الائتلاف بدعم النواحى الأكاديمية والمنح والبرامج فى هذه الجامعات.

وقدم الوزير عرضًا عن الوضع الحالى للتعليم العالى فى مصر والتطلعات المستقبلية، وخطة الوزارة فى تدويل التعليم العالى وإنشاء فروع الجامعات الأجنبية، واتسم اللقاء بالمناقشة الفعالة من الحضور ومناقشة سبل التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي.

ووقع الدكتور خالد عبد الغفار مع الدكتور كينيز إيفانس رئيس جامعة لامار ورئيس مجلس أمناء الائتلاف مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون بين جامعات ولاية تكساس والجامعات الأهلية، وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافى ورئيس البعثة التعليمية والسيدة روبين لرنر رئيس الائتلاف، وبعد ذلك عقدت اجتماعات فردية بين الوزير ورؤساء أو نواب رؤساء جامعات لامار و جامعة تكساس إيه أند أم ومدير معهد الطاقة بالجامعة وتكساس أرلنجتون وتكساس التكنولوجية وجامعة ولاية تكساس وتكساس دالاس وجامعة هيوستن.

تم مناقشة البرامج التى تتميز بها هذه الجامعات، وتتمتع بسمعة جيدة وذات ترتيب أكاديمى متميز بين الجامعات الامريكية، وقد تم الاتفاق على عمل شراكة بين جامعات تكساس والجامعات الأهلية الجديدة المزمع افتتاحها هذا العام فى هذه البرامج، ومنها الطاقة الجديدة وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعى والسياحة والفنادق والتمريض والتربية و هندسة البترول.

كما تم مناقشة آليات تدريس وإدارة واعتماد برامج التدريس عن بعد فى جامعات تكساس، وإمكانية التعاون فى المستقبل مع الجامعات المصرية.

وزار الوزير كلية طب الأسنان جامعة تكساس، وكان فى استقباله نائب رئيس جامعة تكساس للشئون الأكاديمية والبحثية و ليزا كين العميد المساعد لكلية طب الأسنان، وعقد اجتماعًا مع رؤساء الأقسام وبعض الأساتذة؛ لمناقشة أوجه التعاون بين كلية طب الأسنان بجامعة تكساس والجامعات المصرية، وإرسال شباب أعضاء هيئة التدريس للتدريب، وإجراء الأبحاث المشتركة، وقام الوزير بزيارة معامل وعيادات الكلية المختلفة.

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واجتمع الوزير مع الأساتذة والباحثين والمبعوثين المصريين بجامعات تكساس وهيوستن وبيلور وأندرسون، وحضر اللقاء 25 أستاذًا وباحثًا، كما حضر اللقاء السفير خالد رزق القنصل العام بقنصـــلية جمهورية مصر العربية بهيوستن، والدكتور محمد حمزة المستشار الثقافى بواشنطن، وتم طرح ومناقشة الوضع الحالى للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، ورؤية الوزارة المستقبلية، وكيفية الاستفادة من علماء المهجر، وتم الاتفاق على أن يقوم هؤلاء الأساتذة بمراجعة برامج الجامعات الجديدة، وإرسال ملاحظاتهم وتصوراتهم للتعاون فى التدريس والإشراف على بعض هذه البرامج، وقد أرسل بالفعل بعض من هؤلاء الأساتذة طلبات للتعاون فى تدريس بعض هذه البرامج، وتخصيص بعض من وقتهم لخدمة وطنهم.

و اجتمع عبد الغفار مع ممثلى المجلس الأمريكى للتعليم، والرابطة الأمريكية للكليات، ورابطة الجامعات الحكومية، والجامعات القائمة على المنح، ومجلس الكليات المستقلة، ومعهد التعليم الدولي، بحضور ممثلين عن جامعات جورج واشنطن وميريلاند، والجامعة الأمريكية، وذلك بمقر المجلس الأمريكى للتعليم، وخلال الاجتماع استعرض الوزير الوضع الحالى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، وما تشهده من تطورات وتحديثات، وتطلعات مستقبلية.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون فى مجالات التعليم العالي، ومنها الابتعاث والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وإيفاد طلاب أمريكيين للدراسة فى مصر، كما التقى الوزير بممثلى رابطة الكليات الطبية الأمريكية وجمعية تعليم طب الأسنان الأمريكية، وذلك بمقر الرابطة بواشنطن.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين الوزارة والجهتين؛ بهدف زيادة التبادل الطلابى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتفعيل أطر التعاون المشترك لتدريب الأطباء وأطباء الأسنان، فضلا عن التعاون من أجل تطوير البرامج الدراسية.

ومن جهة أخرى التقى الوزير بمقر السفارة المصرية بواشنطن، بما يزيد عن ثلاثين أستاذًا وباحثًا أمريكيًّا من أصل مصرى بجامعات جورج واشنطن وجورج مايسون وميرلاند وجونز هوبكينز، وعدد من ممثلى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمعاهد الوطنية للصحة، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والمبتعثين المصريين. وقدم الوزير عرضًا عن المنظومة التعليمية والبحثية المصرية، وما تشهده من تطوير وتحديث باستثمارات ضخمة، وأبرز الرؤى والتطلعات المستقبلية التى تسعى إلى تحقيقيها.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وأشاد الحضور بالتطورات التى تشهدها منظومة التعليم العالى فى مصر، وأبدوا تطلعهم للتعاون البناء مع مصر فى كافة المجالات التعليمية والبحثية.

كما التقى الوزير مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الثقافية والتعليمية بمكتب السفير. ياسر رضا سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي، ودعم إنشاء أفرع لجامعات أمريكية بمصر، ودعم زيادة عدد المبتعثين من الجانبين، التقى الوزير أمس رئيس جامعة معهد نيو جيرسى للتكنولوجيا، بحضور رئيس جمعية تطوير مصر، وذلك بمقر المكتب الثقافى المصرى بواشنطن، وخلال اللقاء تم مناقشة سبل وآليات التعاون والشراكة بين جامعة "معهد نيو جيرسى للتكنولوجيا" وجمعية تطوير مصر.

التقى عبدالغفار بالمدير الإقليمى للتنمية البشرية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، واطلع الوزير على المشروعات التى يدعمها البنك فى مجالات التعليم العالي، ووعدت المدير الإقليمى بزيارة بعض الجامعات المصرية خلال زيارتها القادمة لمصر؛ لاستكمال بحث سبل التعاون مع الوزارة.

ومن ناحية أخرى اجتمع الوزير مع محمد عبد القادر مدير مبادرة ستيفنز بمعهد إسبن، والتى تهدف إلى دعم التعليم وتبادل الثقافات، من خلال التعاون عبر الإنترنت بين الطلاب الأمريكيين ونظرائهم بالشرق الأوسط فى مشروعات طلابية صغيرة، وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع مدير المبادرة سبل الاستفادة من المبادرة لدعم الطلاب المصريين.

كما التقى الوزير الدكتور طارق الغزاوى أستاذ هندسة الكمبيوتر بجامعة جورج واشنطن، وذلك لبحث سبل التعاون بين علماء المهجر فى مجال هندسة الكمبيوتر والوزارة، فضلا عن الاستفادة منهم فى خدمة الجامعات الأهلية الجديدة، والجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال المشاركة فى التدريس بها، وإنشاء المدارس العلمية.

كما قابل عبدالغفار نائب رئيس مؤسسة شورلايت التعليمية، حيث اطلع الوزير على أنشطة المؤسسة، وتمت مناقشة سبل التعاون بين المؤسسة والجامعات المصرية، ثم التقى الوزير أيضًا بفريق العمل المختص بتجديد مبنى المكتب الثقافى المصرى المملوك للحكومة المصرية، وقام الوزير بتوقيع العقد، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به قريبا.