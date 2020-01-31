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رئيس فلسطين يصل القاهرة للمشاركة فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية غدا السبت.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أمس الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، موضحا أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبومازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السفير دياب اللوح، قوله إن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الطارئ يأتي في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على الخطة الأمريكية للسلام ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.

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