شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن ظهور إصابتين لدى مواطنين صينيين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة اكتشاف إصابتان لدى مواطنين صينيين بفيروس "كورونا" فى موسكو، يذكرأن ، أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، عن وجود مناقشات بشأن تأجيل موعد انعقاد منتدى الاستثمار الروسى فى مدينة "سوتشي" بسبب انتشار فيروس "كورونا" فى العالم، وقال بيسكوف فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، " تجرى مناقشات حاليا لتأجيل انعقاد منتدى الاستثمار الروسى فى مدينة "سوتشي" ، والذى من المفترض أن يعقد فى الفترة 12-14 من شهر فبراير المقبل" .

وأضاف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، "أن هذه المسألة تندرج تقليديا ضمن صلاحية رئيس الحكومة الروسية، لذلك أُوصى مخاطبته لمعرفة القرار النهائى بهذا الشأن".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس الخميس، حالة طوارئ صحية عامة بسبب "كورونا".

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وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 213 شخصا، ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 9692 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 9692 حالة فى العالم وأدى لوفاة 213 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.