شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الأرصاد: طقس السبت معتدل بالوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأرصاد: طقس السبت معتدل بالوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

الأرصاد: طقس السبت معتدل بالوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

غزو الجراد.. أسراب بالملايين تهاجم زراعات شرق أفريقيا "فيديو"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو جديد، اليوم الجمعة، لهجوم مئات الملايين من الجراد على مناطق شرق أفريقيا، مما يعد أسوأ انتشار للجراد الصحراوي هناك منذ 70 عاماً، ولم تشهد دول شرق افريقيا فى الصومال وإثيوبيا غزواً للجراد كهذا من قبل، وتسبب فى إتلاف الأراضي الزراعية، وتهديد منطقة هشة بالجوع القاتل، ما دفع الأمم المتحدة إلى طلب المساعدة من المجتمع الدولي.

محمد صلاح ينافس على أول جائزة فردية مع ليفربول فى 2020

ينافس محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، على أول جائزة فردية فى 2020 بعدما أعلن نادى ليفربول تواجد النجم المصرى بقائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول الإنجليزى عن شهر يناير، ووفتح نادى ليفربول باب التصويت أمام الجماهير، عبر موقعه الرسمى، للمشاركة فى اختيار اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب فى النادى عن شهر يناير.

فيديو.. وصلة رقص لـ"البرنس" داخل حديقة حيوان الجيزة.. والمكافأة طبق "بليلة"

رصدت عدسة ”الخليج 365” وصلة رقص للشمبانزى الملقب بـ"البرنس" بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ترحيبا بجمهوره من الزائرين فى إجازة نصف العام، وكانت المكافأة من حارسه وجبة من البليلة بالعسل واللبن.

الرئيس التونسى: نحن ضد التدخل العسكرى بليبيا وسأبحث الأزمة خلال زيارتى للجزائر

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس لا تعيش عزلة، وإنما أصبحت قبلة دبلوماسية منذ توليه منصب الرئاسة، مشيرًا إلى أنه ستوجه في أولى زياراته الخارجية، للجزائر، الأحد، وأن المسألة الليبية ستكون إحدى مواضيع الزيارة، جاء هذا خلال حوار أجراه مع القناة التونسية الرسمية بمناسبة مرور 100يوم على تولي سعيد للسلطة.

محمد إمام يعلن تحضير فيلم "الواد وأبوه" مع الزعيم.. وفيلم آخر إخراج شقيقه

كشف النجم محمد إمام عن تحضيره لفيلم مع والده الزعيم عادل إمام، يحمل اسم مبدئى "الواد وأبوه"، وبسؤاله أنها يمكن أن تكون قصة حياتهما، قال :"مش أوى ولسة الحدوتة فى أولها".

معرض الكتاب يسمح لزواره بالخروج لأداء صلاة الجمعة بمسجد المشير

حرصت إدارة معرض القاهرة الدولى ، فى دورته الـ 51 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، على فتح الباب الخلفى لمركز مصر للمعارض الدولية لتسهيل عبور زوار المعرض إلى مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة.

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قبل 3أيام من افتتاحه.. شاهد تطورات بناء مستشفى ووهان بالصين لمواجهة كورونا

تواصل السطات الصينية أعمال بناء المستشفي الجديد لمعالجة فيروس كورونا، وذلك قبل 3 أيام فقط من افتتاحه رسمياً والمقرر له 3 فبراير المقبل، ساعات من العمل التى لا تنقطع لبناء هذه المستشفي المقامة على مساحة 25 ألف متر وتحتوى على عدد هائل من الأسرة لعلاج مصابى فيروس كورونا خاصة بالمدينة والتى تفشى فيها المرض بصورة كبيرة وأدى إلى وفاة العشرات وإصابة ما يقرب من 8 آلاف شخص.

مسنة هندية تدخل موسوعة جينيس بـ31 إصبعا فى يديها وقدميها.. صور

دخلت السيدة الهندية كوماري ناياك البالغة من العمر 63 عاماً موسوعة جينيس لتحقيق الأرقام القياسية، لوجود 31 إصبعاً لديها، منهم 19 فى قدميها و12 في يديها، ودخلت الهندية كوماري ناياك موسوعة جينيس بتحقيقها رقماً قياسياً متفوقة على صاحب الرقم القياسي السابق ديفيندرا سوثار (28 إصبعاً)، وتصيب هذه الحالة واحداً من كل ألف طفل يولد في العالم، ومع التطور الطبي ودخول التكنولوجيا في العمليات من هذا النوع يمكن تصحيح هذه العيوب بالجراحة.

وزير الإسكان: اجتماع أسبوعى لمتابعة معدلات تنفيذ كابيتال بارك" بالعاصمة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع.

فيديو.. صينى مصاب بـ"كورونا" يعطس فى وجه طبيبين اعتراضا على نقص الأدوية

انتشر فيديو، عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه أحد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، وهو يسعل "يكح" متعمدا فى وجه طبيبين داخل أحد المستشفيات فى الصين، فيما أكد أحد الحسابات أن الفعل صدر من المريض المصاب بالفيروس القاتل، كان يعانى لأربعة أيام من الحمى وبلغت درجة حراراته 39 درجة مئوية.

حسن شحاتة: طارق حامد يحتاج لمراجعة تصرفاته فى الملعب.. والبدرى مهمته صعبة

حسن شحاتة نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر واحد من الرموز التاريخية للكرة المصرية، بعد الإنجازات التي حققها سواء بقميص الزمالك أو فى منصب المدير الفنى للفراعنة، حيث سطر "المعلم" تاريخاً مشرفاً فى عالم الساحرة المستديرة، كان جديراً بإعجاب وتقدير كافة الجماهير المصرية على اختلاف انتماءاتها.

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة ترد على 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع، وتضمنت الشائعات غياب الإجراءات الوقائية داخل المطارات المصرية لمنع تسرب فيروس "كورونا" داخل البلاد وإصابة عدد من أبناء الجالية المصرية بالصين بعدوى فيروس "كورونا" وتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" وإغلاق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من فيروس "كورونا".

التسلسل الزمنى لرحلة لندن مع "بريكست" من استفتاء 2016 لخروج 31 يناير 2020

تخرج المملكة المتحدة مساء اليوم الجمعة رسميا من الاتحاد الأوروبى، بعد إتمام المرحلة الأولى من عملية "بريكست"، لتنهى بذلك عضوية استمرت 47 عاما، بعد 3 أعوام شهدت انعقاد 3 انتخابات برلمانية وتغيير رئيسة الوزراء تيريزا ماى، وإليكم التسلسل الزمنى منذ استفتاء المغادرة..

شرطة الاحتلال تعتدى على المصلين فى ساحة الأقصى بعد صلاة الفجر.. فيديو

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته الأقصى بعد صلاة الفجر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لهرولة المصلين في ساحات المسجد بعد أن قامت قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية صوب المصلين، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم، وردد الفلسطينيين الهتافات والتكبير بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم عقب انتهاء صلاة فجر الجمعة.

مدبولى يستعرض تقريراً حول توجهات التوسُع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول التوجهات المُستقبلية للتوسُع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، فى المجالات التى تخدم حياة الإنسان، كأحد أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن مصطلح الذكاء الاصطناعي يعنى مُحاكاة ذكاء الإنسان وفهم طبيعته، وعمل برامج للحاسب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنسانى.