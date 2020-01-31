شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ثروة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس 13 مليار دولار فى ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع أغنى رجل فى العالم، مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، أن يكسب مليارات الدولارات فى غضون 15 دقيقة فقط، الخميس الماضى، وارتفعت قيمة أسهم شركة "أمازون" بنسبة 12 فى المئة، ليصل سعرها إلى 2100 دولار، وذلك خلال التداول خارج ساعات البورصة، الذى يحدث في بورصات السوق الإلكترونية، إما قبل أو بعد ساعات التداول العادية فى سوق الأوراق المالية.

وبهذا، أضاف جيف بيزوس 13.2 مليار دولار إلى ثروته خلال 15 دقيقة ، ليصل صافي ثروته إلى 129.5 مليار دولار، وفق ما ذكر موقع "بلومبرج".

كما أضاف الارتفاع في سعر السهم، 90 مليار دولار على الأقل لقيمة أمازون السوقية الكلية، لتتجاوز حاجز التريليون دولار.

يذكرأن، قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الأربعاء، إن المزاعم بأن ولى عهد المملكة ضالع فى مؤامرة لاختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون مزاعم "منافية للعقل، وقال في مقابلة مع رويترز في دافوس "أعتقد أن كلمة منافية للعقل هى الوصف الدقيق". وأضاف "فكرة أن ولى العهد يخترق هاتف جيف بيزوس فكرة سخيفة بالتأكيد".

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