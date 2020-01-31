رجائي عطية يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين

تقدم المحامي رجائي عطية، ظهر اليوم، بأوراق ترشحه رسميا على منصب نقيب المحامين، وذلك في مقر النقابة العامة.

واعترض عطية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على عدم وجود إشراف قضائي على تلقي الأوراق، مؤكدا أنه كان يجب أن يكون هناك إشراف قضائي على العملية الانتخابية ككل، فمن غير المقبول أن يكون المجلس الحالي والذي ترشح النقيب الموجود به الخميس، وكذلك معظم أعضاءه، مسؤولين عن تلقي أوراق المرشحين«.

وتابع: «أنه لا يصح أن يتلقى الأوراق ويفتح باب الترشيح هم نفس المرشحين أمامنا». وتساءل «عطية» أمام لجنة تلقي الأوراق: «من سوف يبت في الطلبات؟»، مؤكدا أنه لابد من أن يكون هناك مختص بالنظر في الطلبات والطعون.