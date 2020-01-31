شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينية على المصانع والمحال التجارية والمخابز بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإستمرار الحملات التموينية والتفتيشية علي المصانع والمحال التجارية والمخابز والأنشطة التجارية المتنوعة لضبط المخالقين وتطبيق القانون بكل حزم وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم. وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين العاشر من رمضان قامت بحملة تفتيشية علي المصانع والمحال التجارية والمخابز أسفرت جهودها عن تحرر المحضر رقم ٥٧ جنح ادط أول العاشر ضد أحد أصحاب مصانع تعبئة مواد غذائية لوجود سكر مجهول المصدر، وكذلك إدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على ٢ طن سكر على ذمه المحضر، بالإضافة إلي تحرير ١٨ محضر جنح ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية، كما تحرر محضري جنح ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، فضلا عن تحرير ٨ محاضر لأصحاب مخابز مخالفة لعدم مطابقة المواصفات ونقص وزن رغيف الخبز وعدم نظافة أدوات العجين.

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