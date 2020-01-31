شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة انتخابات نقابة الأسنان: تلقينا 16 تنازلا عن الترشح على جميع المقاعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، وعضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة أغلقت باب التنازلات أمس الخميس، بعد تلقيها 16 تنازلا من المرشحين على مقاعد النقيب، وعضوية النقابة العامة، ومقاعد الفرعيات.

وأضاف حمزة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أبرز المتنازلين هو الدكتور مجدي بيومي، وكيل النقابة، والذي تنازل عن الترشح على منصب النقيب، بالإضافة إلى الدكتور صلاح العباسي، الذي تنازل عن ترشحه على عضوية النقابة العامة تحت السن، والدكتور عماد زايد، عن ترشحه على عضوية النقابة العامة فوق السن، والدكتور حسني مخلوف، عن عضوية النقابة العامة لقطاع وسط الدلتا، والدكتور مصطفي خليفة، عن عضوية النقابة العامة لقطاع غرب الدلتا.

وأوضح «حمزة»، أن إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، سيكون يوم الخميس 6 فبراير 2020، على أن تجرى عمليات التصويت بالانتخابات يوم الخميس 26 مارس المقبل.

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وأعلن الدكتور مجدي بيومي، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، استقالته من عضوية مجلس النقابة، والتنازل عن الترشح على منصب نقيب عام أطباء أسنان مصر، بانتخابات التجديد النصفي، ووجه بيومي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الشكر والاعتذار لأعضاء النقابة عن أي تقصير خلال ست سنوات، داخل أروقة النقابة العامة لأطباء الأسنان، عمل خلالها كأمين عام، ووكيلا للنقابة، وأمين عام لاتحاد نقابات المهن الطبية، مؤكدا أنه بذلك ينهى ارتباطه بالنقابة، وبأي تيار انتخابي داخلها، لعدم قدرته على استكمال فترته الانتخابية في تلك الأجواء الضبابية.

وقال «بيومي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه قدم استقالته وتراجع عن خوض الانتخابات، بسبب وجود أجواء غير صحية داخل النقابة، وظهور إساءات بين المرشحين، وكذلك ضبابية الأوضاع داخل النقابة، وكل ذلك غير مناسب للعمل العام والنقابي.

وأضاف: «قبل 4 سنوات وضعت رؤية للعمل داخل النقابة قبل خوضي الانتخابات، لكن تم تعطيلها وايقافها بسبب الخلافات الموجودة بين النقيب ومعظم أعضاء المجلس الحالي، وفي الحقيقة وجدت معظم المرشحين المتنافسين على كل المقاعد غير مناسبين، وهذا ليس طعنا في شخوصهم، ولكن العمل النقابي يتطلب مواصفات معينة، فالعمل العام يعتمد بشكل رئيسي على الجماعية وهو غير متوفر بالنقابة ولا أظنه سيكون موجودا».

وكان الدكتور مجدي بيومي، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، أحد أعضاء تيار المستقبل، وهو تيار الأغلبية داخل مجلس النقابة العامة، والذي ترشح على رأس قائمتهم الدكتور إيهاب هيكل على مقعد النقيب العام، وهو نفسه المقعد الذي أعلن بيومي الترشح عليه.