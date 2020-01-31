شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة بالإسماعيلية» تستأنف الأحد قبول طلبات العمل في سلسلة فنادق 5 نجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بعد غد الأحد، قبول طلبات الشباب الراغب في العمل على 158 فرصة عمل في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وبإحدى كبري شركات التأمين التكافلي (مالتي ناشونال)، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وكانت المديرية قد شهدت إقبالا شديدا من الشباب في أولي أيام قبول الطلبات أمس، حيث تقدم عدد كبير من الشباب لشغل الوظائف المطلوبة والتي تنوعت بين وظائف المشرفين والهاوس كيبنج والويتر والأمن ،وقد تم إجراء المقابلات الشخصية لنحو ٥٨ عاملا ممن انطبقت عليهم شروط شغل الوظيفة وجاري الانتهاء من إجراءات تعينهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة للعمل بالفنادق تتمثل في مُشرف أول اشراف داخلي، ومُشرف إشراف داخلي ( غرف ومناطق عامة )، وعامل إشراف داخلي (غُرف)، وعامل إشراف داخلي (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين، فضلا عن موظفين ومديري مبيعات إحدى شركات التأمين التكافلي.

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وفي نفس السياق؛ أشار ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، إلى أن الرواتب في الفنادق الخمس مجزية، فضلا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجات طعام «فطار وغذاء وعشاء» وبدل مواصلات، وتأمين صحي«، منوها إلى أن رواتب التأمين التكافلي ثابته لكل أعضاء فريق وموظفي ومديري المبيعات، فضلا عن العمولات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

وقال: إنه يشترط في المتقدم لموظفي المبيعات الحصول على مؤهل دراسي ليسانس أو بكالوريوس، والسن من 25 إلى 35 سنة، وخبرة في مجال التأمين، والعقارات، والبنوك، وأن يكون المتقدم حسن المظهر واللباقة، والقدرة على الإقناع وتأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

أما المتقدم لوظيفة مدير مبيعات، الحصول على مؤهل دراسي عالي ليسانس أو بكالوريوس، وخبرة في الإدارة والمبيعات، والتأمين، والسن من 30 إلى 35 سنة، ويفضل أن تكون أنثي، وتمتلك سيارة .

وأوضح مدير المديرية أن المقابلة الشخصية في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الإسماعيلية، الأحد المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عصرا، مؤكدا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق وشركات التأمين طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.