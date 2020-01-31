شكرا لقرائتكم خبر عن «القوي العاملة»: صرف 104 ألاف جنيه مستحقات مصري بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح فى تسوية مستحقات مصري لدي صاحب عمل تقدم بشكوى بشأنها، وبلغت 6618 دولار، أى ما يوازى 104 الاف و564 جنيها.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بعمان - الأردن، بمتابعة مشكلة "إبراهيم.ح.ع"، والذي يتضرر من تأخر سداد مستحقاته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وتلقي الوزير تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أشار فيه المستشار العمالي طلعت السيد، إلي أنه قام بالتواصل الفوري مع صاحب العمل للتفاوض الودي، واسفر عن تسليم المواطن المصري مبلغ 1413 دولار كدفعة أولي، علي وعد أن يتم المتابعة للحصول علي كافة مستحقاته قريباً.