شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الأوكراني: نتعامل مع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني تيموفي ميلوفانوف، إن الحكومة الأوكرانية تخطط لإطلاق أربعة برامج لدعم المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرا إلى أن المستثمرين الجدد يمكنهم اللجوء إلى المحاكم الأوكرانية والدولية لحل النزاعات، وأكد أن المستثمرين الحاليين في السوق الأوكرانية سيحصلون أيضا على هذه الامتيازات.

وأضاف: «من المهم للغاية أن نفهم أن هذه الشروط تنطبق بشكل أساس على جميع المستثمرين، فنحن نعامل المستثمرين الأوكرانيين والأجانب بالطريقة نفسها». وأعلن ميلوفانوف عن برنامجين حكوميين آخرين لدعم الأعمال التجارية، بالإضافة إلى برنامج لرجال الأعمال الذين يبلغ حجم استثماراتهم في الاقتصاد الأوكراني 100 مليون دولار، وكشف الوزير أن البرنامج يشمل أيضا إعفاءات من تحصيل ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات للمستثمرين بأقل من 10 ملايين دولار.