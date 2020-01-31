شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني: جوهر تعليمنا يعتمد على النمو الشامل للشخصية المتكاملة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة، إن جوهر التعليم على الأسلوب الياباني يكمن في إتباع النهج الشمولي من أجل النمو الشامل «للشخصية المتكاملة» للأطفال. حيث يهدف التعليم على الأسلوب الياباني إلى تنمية الأخلاق ومهارات التعامل مع الآخرين، بما في ذلك التعاون والصداقة والانضباط والإحساس بالمسؤولية، إلى جانب المهارات الأكاديمية، بالتركيز على تنمية القدرة على التفكير وإيجاد الحلول، وليس فقط حفظ الحقائق والأرقام، جاء ذلك خلال لقائه تدريب معلمي المدارس المصرية –اليابانية «EJS»، والذي عقد بمدينة مبارك التعليمية، بمدينة السادس من أكتوبر لما يقرب من 300 معلم من معلمي المدارس المصرية –اليابانية الجدد موزعين على 40 مدرسة من جميع أنحاء مصر.

وأضاف السفير، إن القيام بأنشطة النظافة له معنى وأثر مفيد. حيث أنه في اليابان، يُعتبر التنظيف نشاطًا جماعيًا أساسيًا في المجتمع، بما في ذلك المدارس والمكاتب والمصانع، فمن خلال القيام بعملية التنظيف والكنس جنبًا إلى جنب مع زملاء الصف، يمكن للأطفال أن يتعلموا التعاون مع بعضهم البعض، كما يمكنهم تطوير إحساسهم بالمسؤولية والوعي القومي والمواطنة بالإضافة إلى أن الحفاظ على النظافة مفيد أيضًا من أجل صحة الأطفال ونظافتهم.

ولفت إلى أن مشاركة أولياء الأمور مرحب بها ويتم الحث عليها في المدارس المصرية –اليابانية، حيث يُتوقع من الآباء وأولياء الأمور دعم الأنشطة المدرسية من خلال القيام بأعمال تطوعية تصل مدتها إلى 20 ساعة في السنة الدراسية،مثل هذه الخصائص والخبرات الخاصة بالتعليم المدرسي الياباني من المتوقع أن تساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا بالنسبة للأطفال المصريين، ومن ثم المجتمع المصري، مؤكدا تطلع حكومة اليابان إلى مواصلة العمل مع شعب مصر من أجل نجاح مشروع المدارس المصرية –اليابانية والاستمرار في نشر التعليم على الأسلوب الياباني.