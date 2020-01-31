شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة المخ والأعصاب: العوامل الوراثية والبيئة تلعب دورًا في الإصابة بالصداع النصفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أسامة عبدالغني، أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، رئيس شعبة الصداع بالجمعية المصرية، إن العوامل الوراثية والبيئية تبدو أتلعب دورًا في الإصابة بالصداع النصفي، وهو ألم شديد نابض متكرر الحدوث، عادةً ما يصيب جانب واحد من الدماغ، ويصيب جانبي الدماغ في واحد من كل ثلاثة، مضيفا أنه عادة ما تكون نوبات الصداع النصفي مصحوبة بأعراض مثل الاختلال البصري، الغثيان، القيء، الدوار، والحساسية الشديدة تجاه الصوت، الضوء، اللمس، والروائح.

وأضاف أن مرض الصداع النصفي يصيب أكثر من10% من سكان العالم، كما أنه تم تصنيفه عالميًا باعتباره ثاني سبب من أسباب المعاناة من العجز لسنوات طويلة، حيث أن أكثر من 90% ممن يعانون من الصداع النصفي غير قادرين على العمل أو ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل عادي.

وقال الدكتور ماجد عبدالنصير، أستاذ ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب كلية الطب قصر العيني وأمين عام الجمعية المصرية للأعصاب «إن عقار» إيرينوماب «يعتبر من أفضل الاختراعات على الاطلاق التي تمت في سنة 2018 وفقا لمجلة التايمز الأمريكية، حيث اتفقت معه الدكتورة چيهان رمضان، والدكتور أحمد الحوفي، مدير قسم علوم الأعصاب وطب العيون بنوفارتس، أن العقار يؤدي إلى خفض عدد أيام الإصابة بالصداع النصفي شهريًا بنسب تصل إلى 75%، حيث أنه مصنوع من خلايا الجهاز المناعي ويعمل على وقف نشاط بروتينات معينة في الجسم، لافتا إلى أن الأدوية الوقائية، التي تستخدم حاليا لعلاج الصداع النصفي طورت لأغراض علاجية أخرى ثم استخدمت بعد ذلك لعلاج الصداع النصفي، وعادة ما تفتقر إلى الفاعلية ويصعب على المريض تحملها.