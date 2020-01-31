شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لخطوبة ابنة مؤسس «مايكروسفت» ونايل نصار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد قصة حب امتدت لحوالي 4 سنوات أعلن المصرى، نايل نصار، قبول «جينيفر»، ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسِّس شركة مايكروسوفت، طلبه الزواج منها، وذلك خلال تعليقات متبادلة بينهما على صفحتيهما على موقع «إنستجرام».

ابنة بيل جيتس وخطيبها‎

وقال «نصار»، مُعلِّقًا على صورة تجمعهما: «قالت: نعم، أشعر وكأننى الأكثر حظًا وأسعد رجل فى العالم، الآن.. جين، أنتِ كل شىء كان يمكننى تخيله وأكثر من ذلك بكثير»، ورَدّت «جينيفر» على صفحتها بقولها: «نايل نصار، أنت فريد، وسحرْتَنى خلال نهاية الأسبوع الماضى، وفاجأتنى بالكثير، لا أستطيع الانتظار لقضاء باقى حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معًا، نعم مليون مرة».

ويتشارك الثنائى حبهما واحترافهما للعبة الفروسية، إذ بدأت «جينيفر»، المولودة فى ٢٦ إبريل ١٩٩٦، رحلتها مع اللعبة عندما كانت فى السادسة، ثم احترفتها لتشارك فى العديد من البطولات العالمية على مدار سنوات بحصانها «أليكس».

Advertisements

ابنة بيل جيتس وخطيبها‎

أما «نصار»، ٢٩ عامًا، المولود فى ولاية شيكاجو الأمريكية، فجاءت انطلاقته فى الفروسية، وهو فى الخامسة من عمره، ليبدأ فى قفز الحواجز فى العاشرة، ليصبح بعدها فارسًا محترفًا يلعب باسم بلده الأم مصر، ويفوز بالعديد من البطولات، منها بطولتا «عالم»، حسب الموقع الرسمى لجولة الأبطال

العالمية للفروسية.

وليست الفروسية هى الرابط الوحيد بين الحبيبين، إذ تشارك الثنائى الجامعة نفسها، فتخرج «نصار»، الذى تربى فى الكويت، فى جامعة ستامفورد الأمريكية، متخصصًا فى علم الإدارة والاقتصاد، فيما تخرجت «جينيفر» فى تخصص العلوم البشرية، نتيجة اهتمامها بصحة الأطفال، وفقًا لـ«بزنس إنسايدر». ويبدو أن الثنائى من محبى السفر والرحلات، إذ يمتلئ حساب «جينيفر» بالصور فى العديد من الدول، كما يتقن خطيبها المصرى التحدث بالإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى العربية.

جينيفر ابنة بيل جيتس وخطيبها المصرى نايل نصار

من جانبه عبر الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عن سعادته الغامرة بإعلان ابنته جنيفر موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الشاب المصري، نايل نصار. وقال جيتس، في تعليق على صورة جمعت ابنتها بزوجها المستقبلي: «أشعر بسعادة غامرة للغاية.. مبروك».

وعلقت أمها ميليندا قائلة: «أشعر بسعادة غامرة لأجلك أنت ونايل». وكانت الموافقة على طلب الزواج جاءت عبر منشورين على موقع «إنستجرام» عبر صفحتي نايل وجينيفر.