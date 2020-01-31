وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار في بيان لوزارة الإسكان اليوم أن رئيس الوزراء يتابع سير العمل بالمشروع بشكل يومى، مؤكداً ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من هذا المشروع القومى الهام، وبأعلى جودة مُمكنة، لأنه يُعد أحد المشروعات التى ستحقق جودة الحياة للمواطن المصرى.

وقرر وزير الإسكان عقد اجتماع أسبوعى بين مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المقاولات، واستشارى المشروع، فى موقع تنفيذ المشروع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل دفع معدلات العمل، وتذليل العقبات فى أسرع وقت ممكن.

Advertisements

واستعرض الوزير الموقف التنفيذى للمشروع حتى الآن، حيث قامت شركات المقاولات المُنفذة للمشروع بزيادة أعداد العمال والمعدات بالموقع، من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتم التوجيه بسرعة صرف المستخلصات المالية للشركات.

وأشار إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً.