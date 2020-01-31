بمشاركة 48 كادرا أمميًا.. الداخلية تنظم دورة تدريبية لقادة الوحدات المشاركة ببعثات حفظ السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية دورة تدريبية لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومي للقوات الخاصة بمشاركة 48 كادرا أمميًا من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة.

وتعد الوحدات المشاركة في الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التي يجرى نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدرٍ عالٍ من التدريب والكفاءة قادرة على العمل في بيئة عالية المخاطر؛ لمواجهة مختلف المواقف والقيام بالمهام الموكلة إليها.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المحوري للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة في كل عمليات صون الأمن والسلم الدوليين من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات والعمل على احتواء انعكاساتها السلبية تماشيا مع المقررات الدولية، إضافة للنجاحات التي حققتها وزارة الداخلية عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة في العديد من الدول منذ عام 1989، وتوالي المشاركات لتحقيق الأمن والسلام في العديد من بؤر النزاع بـ22 دولة بنحو 6500 شرطي.