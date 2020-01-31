لتأكيد التعاون والتلاحم.. أكاديمية الشرطة تستقبل زيارة لطلبة الكلية البحرية(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا من طلبة الكلية البحرية برئاسة اللواء بحرى أ.ح، مدير الكلية، وذلك في إطار تأكيد التعاون والتلاحم بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكليات العسكرية.

واستقبل الوفد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، إذ أبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه الشديد بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف وزيادة الزيارات المتبادلة والتنوع في المشاركات البناءة والهادفة بين طلبة الكلية البحرية وكلية الشرطة في مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف باعتبارهم قوة واحدة ومتماسكة في مواجهة التحديات والمخاطر.

كما أعرب رئيس الأكاديمية عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد روح التآخي والود ومتانة جسور الترابط والتعاون بين الكلية البحرية وأكاديمية الشرطة ومدى عمق المردود الإيجابي وأثره في المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية، إذ شاهد الزائرون فيلما تسجيليا عن أنشطة كيانات الأكاديمية داخل أحد مدرجات الطلبة ثم جولة داخل الأكاديمية شملت أهم الأنشطة والإنشاءات التدريبية والتعليمية إضافةً إلى ميادين الرماية وعروضا للطلبة في فنون الرماية ومهارات فك وتركيب الأسلحة والقوى البدنية والقرية التكتيكية وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة وعروضا لكتائب الخيالة وأخرى لكلاب الأمن والحراسة.

Advertisements

وأعرب اللواء بحري أ.ح، مدير الكلية البحرية، عن سعادته وفخره بوجوده داخل أكاديمية الشرطة بصحبة طلبة الكلية البحرية متوجها بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الثامن والستين، مؤكدا على أهمية التلاحم والترابط بين جناحي أمن هذه الأمة في التصدي لقوى الشر وحماية أمنها واستقرارها في الداخل والخارج.

وأكد مدير الكلية البحرية على أن التعاون وتبادل الخبرات والتدريب المشترك بين الكُليتين في ازدياد وتطوير مستمر يشمل كل الجوانب باعتبار أن رجال الجيش والشرطة هدفهم واحد وغايتهم نبيلة وهمهُم الأول هو رفعة وإعلاء هذه الأُمة وازدهارها وتميزها بين الأمم.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والميداليات التذكارية.