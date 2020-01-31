"خان العشرة من أجل المال".. عاطل يختطف ابنة صديقه بمساعدة امرأة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفلة بدائرة قسم شرطة بدر بقصد مساومة والدها على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته 4 سنوات عقب خروجها بمفردها من الحضانة الكائنة بدائرة القسم.

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نجحت جهود رجال البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في العثور على الطفلة بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات العقار سكن والد الطفلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بالدقهلية)، وقرر أنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بوالد المجني عليها وعلمه باحتفاظه بمبلغ مالي بمسكنه، فعقد العزم على خطف طفلته ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها، وأضاف المتهم المذكور أنه قام باستدراج الطفلة عقب خروجها من الحضانة وتسليمها للمتهمة الثانية والتي قامت بإخفائها بمسكن شقيقتها الكائن بمحافظة الشرقية، إلا أنه نظراً لتضييق الخناق عليه اتصل هاتفياً بالمتهمة، وطلب منها إطلاق سراح الطفلة وتركها بمكان العثور عليها، وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم المذكور على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.