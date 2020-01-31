خلال حملة أمنية.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط في ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم. كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي تمكنت خلال حملة أمنية مُكبرة استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم والتي أسفرت عن ضبط 5 أشخاص، وبحوزتهم 7 قطع سلاح ناري. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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