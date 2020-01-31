محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – أحذية رياضية – سجائر – جهاز طبي – قطع غيار معدات زراعية جديدة – حديد خردة) وبلغت إجمالي القيمة والتعويض ما يزيد عن (مائتان ألف جنيه).
وضُبط في مجال الأمن العام 24 قضايا (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي).
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، نجحت الأجهزة من ضبط 882 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام ضبطت 243 حكم قضائي متنوع.
وأثمرت الجهود عن ضبط 7 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. ضبط 13 قضية تهريب بضائع وهجرة غير شرعية عبر المنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.