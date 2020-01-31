محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5016 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1879 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 150 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير" 5 دراجات نارية مخالفة، 8 مخالفات "موقف عشوائي" 26 مخالفة شروط الترخيص، 46 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها 46 حالة قيادة تحت تأثير المخدر.. جهود الإدارة العامة للمرور خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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