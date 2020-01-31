"في حادث على الدائري".. تفاصيل مصرع خالد بشارة رئيس أوراسكوم للتنمية ونادي الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة ومحمد شعبان:

قالت 3 مصادر طبية، لمصراوي، إن خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، ورئيس نادي الجونة، لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسبب حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

وقال مصدران بهيئة الإسعاف المصرية، إنه تم نقل بشارة "متوفياً" إلى مستشفى الهرم جراء الحادث.

بدوره، قال الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم، إنه يجري إنهاء أوراق "بشارة" تمهيدًا لتسليمه إلى أسرته ودفنه.

ونعى نادي الجونة، رحيل المهندس خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، عبر تدوينة بحساب النادي الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، ودعا النادي لبشارة بالرحمة، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ومن جانبها، تباشر أجهزة الأمن، التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع، فجر الجمعة، بنطاق محافظة الجيزة.

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وأفاد مصدر أمني مسؤول، بأنه لا يمكن الجزم بأسباب الحادث -حتى الآن- مطالبا انتظار نتيجة التحقيقات وتقرير فريق المعاينة.

وأكد المصدر أن أقوال شهود عيان من قائدي السيارات والمعاينة ستكشف عن ملابسات الواقعة كاملة.

وتلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها "خالد بشارة" أعلى الطريق الدائرى،اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت السيارة بالسور الحديدي الجانبي بنزلة الرماية.

وأسفر الحادث عن تهشم السيارة، وأسرع قائدو مركبات بنقل المصاب إلى أقرب مستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته جراء الحادث.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​