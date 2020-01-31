أخبار مصر | السياحة والآثار: إحياء مسار العائلة المقدسة مشروعًا قوميًا مصريًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: إحياء مسار العائلة المقدسة مشروعًا قوميًا مصريًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر يعد مشروعًا قوميًا باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة، كما يؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

وأضافت الوزارة: أن المسار يضم رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة ٣٥٠٠ ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وأشارت إلى أن رحلة دخول العائلة المقدسة بدأت من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية، حيث أديرة الأنبا بيشوي والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.



الجدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار تفقد صباح اليوم كنيسة العذراء بدير جبل الطير، التي تضم أحد مزارات مزار العائلة المقدسة وهي المغارة التي التجأت إليها العائلة لمدة ثلاثة أيام.