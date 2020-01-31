أخبار مصر | تعرف على كنيسة "دير جبل الطير" التي أقامت فيها العائلة المقدسة بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على كنيسة "دير جبل الطير" التي أقامت فيها العائلة المقدسة بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن دير السيدة العذراء يقع في الجانب الغربي من قرية جبل الطير بمحافظة المنيا فوق جبل شرقي النيل، وقامت الملكة هيلانه أم الإمبراطور قسطنطين ببناء الكنيسة الأثرية بداخل الدير عام ٣٢٨ ميلاديا، والكنيسة منحوته في الصخر.

وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم حفر المعمودية في منتصف بدن العمود بالجهة الجنوبية للصحن، لافتًا إلى أن اللقان يقع اتجاه الباب الغربي في منتصف أرضية الصحن، يغطية باب خشبي، أما الهيكل فهو عبارة عن حجرة منحوته في الصخر وبها المذبح، ويوجد بجوار المذبح غرفتان جانبيتان.



وأشار إلى أن المغارة هي المكان الذي أقامت به العائلة المقدسة أثناء رحلتهم في مصر لمدة ثلاثة أيام، لافتًا إلى أنها ملاصقة للهيكل من الناحية القبلية، مؤكدًا أن المغارة كانت غير معروفة في الثلاثة قرون الأولى إلى أن حضرت الملكة هيلانه بعد أن تم اكتشاف الصليب المقدس.