أخبار مصر | تعرف على أعمال ترميم كنيسة دير جبل الطير بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أعمال ترميم كنيسة دير جبل الطير بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار: إن أعمال مشروع ترميم كنيسة دير جبل أبو طير، بدأت منذ عام ٢٠١٨ بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كنيسة السيدة العذراء والمغارة التي لجأت إليها العائلة المقدسة في أثناء وجودها في المنيا.

وشهد الزيارة الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، وكان في استقبالهم بالدير الأب ثاوفيلس القمص متى كاهن كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير.

وتابع "أبو العلا" أنه تم تنفيذ الأعمال على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى الممر الغربي وقد انتهت تماما، والمرحلة الثانية شملت الممر الجنوبي ومازال العمل مستمر فيها.

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وأضاف أن أعمال المرحلة الأولى تضمنت ترميم حوائط وأسقف الكنيسة، كما تم الانتهاء من أعمال الترميم المعماري والإنشائي للمنارة بأدوارها المختلفة (دور أرضي - الدور الأول ”الميزانين“ - البرج الحر بداية من منسوب سطح الكنيسة حتى نهاية المنارة).

ولفت إلى أن المرحلة الثانية، شملت أعمال ترميم العقود بالحائط البحري، وجارٍ استكمال باقي الأعمال والتي تتضمن ترميم الحوائط الحاملة للقبو.

وأورد أنه تم استبدال لوحة الموزاييك الحديثة المنفذة عام ١٩٨٧م الموجودة بالحائط الشرقي بالمدخل الجنوبي للكنيسة بلوحة أخرى من الموزاييك لرحلة العائلة المقدسة لتأخذ الطابع الأثري والشكل التراثي للفن القبطي.

واختتم "أبو العلا" بأنه تم وضع نظام جديد للإضاءة، كما سيتم رفع كفاءة الخدمات السياحية بها لاستقبال الزائرين.