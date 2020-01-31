أخبار مصر | الأحد.. قبول طلبات راغبي العمل على 158 فرصة بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. قبول طلبات راغبي العمل على 158 فرصة بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت المديرية، شهدت إقبالا شديدا من الشباب في أولى أيام قبول الطلبات أمس، حيث تقدم عدد كبير لشغل الوظائف المطلوبة والتي تنوعت بين وظائف المشرفين والهاوس كيبنج والويتر والأمن.
وتم إجراء المقابلات الشخصية لنحو ٥٨ عاملا ممن انطبقت عليهم شروط شغل الوظيفة، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تعينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة.
وفي السياق نفسه أشار ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إلى أن الرواتب في الفنادق الخمس مجزية، فضلا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجات طعام "فطار وغذاء وعشاء، وبدل مواصلات، وتأمين صحي".
وأردف أنه يشترط في المتقدم لموظفي المبيعات الحصول علي مؤهل دراسي ليسانس أو بكالوريوس، والسن من 25 إلي 35 سنة، وخبرة في مجال التأمين، والعقارات، والبنوك، وأن يكون المتقدم حسن المظهر واللباقة، والقدرة علي الإقناع وتأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.
وتابع أن المتقدم لوظيفة مدير مبيعات، يشترط فيه الحصول علي مؤهل دراسي عالٍ ليسانس أو بكالوريوس، وخبرة في الإدارة والمبيعات، والتأمين، والسن من 30 إلى 35 سنة، ويفضل أن تكون أنثى، وتمتلك سيارة.
وأوضح أن المقابلة الشخصية في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الاسماعيلية، الأحد المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عصرا.
واختتم بأن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، وأنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق وشركات التأمين طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.