أخبار مصر | الأحد.. قبول طلبات راغبي العمل على 158 فرصة بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. قبول طلبات راغبي العمل على 158 فرصة بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بعد غد الأحد، قبول طلبات الشباب الراغب في العمل على 158 فرصة عمل في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وبإحدى كبرى شركات التأمين التكافلي (مالتي ناشونال)، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وكانت المديرية، شهدت إقبالا شديدا من الشباب في أولى أيام قبول الطلبات أمس، حيث تقدم عدد كبير لشغل الوظائف المطلوبة والتي تنوعت بين وظائف المشرفين والهاوس كيبنج والويتر والأمن.

وتم إجراء المقابلات الشخصية لنحو ٥٨ عاملا ممن انطبقت عليهم شروط شغل الوظيفة، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تعينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة.

وأضاف أن الفرص المطلوبة للعمل بالفنادق تتمثل في مُشرف أول إشراف داخلي، ومُشرف إشراف داخلي (غرف ومناطق عامة)، وعامل إشراف داخلي (غُرف)، وعامل إشراف داخلي (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين، وموظفين ومديري مبيعات إحدى شركات التأمين التكافلي. وفي السياق نفسه أشار ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إلى أن الرواتب في الفنادق الخمس مجزية، فضلا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجات طعام "فطار وغذاء وعشاء، وبدل مواصلات، وتأمين صحي". Advertisements

ونوه بأن رواتب التأمين التكافلي ثابتة لكل أعضاء فريق وموظفي ومديري المبيعات، فضلا عن العمولات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي. وأردف أنه يشترط في المتقدم لموظفي المبيعات الحصول علي مؤهل دراسي ليسانس أو بكالوريوس، والسن من 25 إلي 35 سنة، وخبرة في مجال التأمين، والعقارات، والبنوك، وأن يكون المتقدم حسن المظهر واللباقة، والقدرة علي الإقناع وتأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور. وتابع أن المتقدم لوظيفة مدير مبيعات، يشترط فيه الحصول علي مؤهل دراسي عالٍ ليسانس أو بكالوريوس، وخبرة في الإدارة والمبيعات، والتأمين، والسن من 30 إلى 35 سنة، ويفضل أن تكون أنثى، وتمتلك سيارة. وأوضح أن المقابلة الشخصية في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الاسماعيلية، الأحد المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عصرا.

واختتم بأن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، وأنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق وشركات التأمين طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

