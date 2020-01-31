أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين خريجي مراكز تدريب المنوفية بشركة ملابس جاهزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين خريجي مراكز تدريب المنوفية بشركة ملابس جاهزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن الوزارة تعمل جاهدة لتطوير ملف التدريب، لخلق تشابك فعال بين التدريب والتشغيل وعقد بروتوكولات تعاون مع الشركات للتدريب من أجل التشغيل، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تُبنى على نظرة طموحة لجعل الشباب مؤهلًا لسوق العمل المصرية والعالمية، الأمر الذي يهدف لتطوير العامل فكريًا، قبل أن يكون تطويرًا في المعدات والآلات.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الوزير بمناسبة تخريج الدفعة الأولي من خريجي مراكز التدريب التابعة لمديرية القوي العاملة بالمنوفية بكلًا من: "شبين الكوم - منوف - سرس الليان - بركة السبع لورش تدريب التفصيل والخياطة".

