أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين خريجي مراكز تدريب المنوفية بشركة ملابس جاهزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين خريجي مراكز تدريب المنوفية بشركة ملابس جاهزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك في رسالة بعث بها الوزير بمناسبة تخريج الدفعة الأولي من خريجي مراكز التدريب التابعة لمديرية القوي العاملة بالمنوفية بكلًا من: "شبين الكوم - منوف - سرس الليان - بركة السبع لورش تدريب التفصيل والخياطة".
وقال عفيفي محمد عفيفي وكيل الوزارة مدير المديرية: إنه تم الاحتفال بتشغيل الخريجين في مصنع "نيدل كرافت" لصناعة الملابس الجاهزة "الصناعة التصديرية" بالمنطقة الحرة في شبين الكوم بالمنوفية، حيث قامت المديرية بالاتفاق مع الشركة على تشغيل الخريجين لديها بمرتبات مجزية، وتم اختبارهم في المصنع على خطوط الإنتاج المختلفة، وتقوم الشركة بتوفير أتوبيسات للتوصيل إلى جميع مدن المحافظة.
وأشادت إدارة الشركة بمستوى التدريب الذي وصلوا إليه الخريجين، وقامت بتوضيح نظام العمل بها من حيث: طبيعة العمل وخطوط الإنتاج ومواعيد العمل والرواتب، مؤكدة استعدادها لاستيعاب كل الخريجين من الدورات الحالية والمستقبلية.