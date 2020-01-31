أخبار مصر | محافظ الجيزة: مد فترة التصالح في مخالفات البناء لـ6 أشهر

ووجه محافظ الجيزة اللجان المختصة بتلقي الطلبات، من المواطنين بكافة الأحياء والمراكز والمدن وعدم المغالاة في استكمال الأوراق المطلوبة، وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح وعدم وضع أي عراقيل أمام المواطنين الراغبين في التصالح.

وأكد على إعطاء الفرصة للمواطنين، لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون والتيسير عليهم، مؤكدًا على أهمية توعية المواطنين، بسرعه تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع الخاصة بمخالفات البناء والالتزام بتطبيق القانون والرد على كافة استفساراتهم في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تيسيرًا على المواطنين وسرعة انجاز البت في طلبات التصالح وتحصيل مستحقات الدولة فقد تم اعتماد كافة القيم السعرية للتصالح في المتر المسطح بكافة الأحياء والمراكز والمدن شاملة جيع الأغراض الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية والإدارية.

