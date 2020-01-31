أخبار مصر | تدريب الطلبة بالمحافظات على ١٨ مهنة خلال منتصف العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريب الطلبة بالمحافظات على ١٨ مهنة خلال منتصف العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة، بالمحافظة، استثمار إجازة منتصف العام، لتدريب طلاب المدارس والجامعات والخريجين، على المهن والحرف، بمراكز التدريب التابعة لها، وعددها 38 مركزًا ثابتا و3 ورش، و8 وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع، كي تجعل الطلاب رواد أعمال.

وقال وزير القوى العاملة: إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال عقد ملتقيات لريادة الأعمال، وتدريب الشباب كي يكونوا أصحاب أعمال بإطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال منهجية التفكير التصميمي، وتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال.

وأوضح ياسر سعيد، مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، أنه في هذا الإطار، أعلنت المديرية تنفيذا لبروتوكول التعاون مع جامعة قناة السويس، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بدء تدريب طلبة المدارس والجامعات والخريجين، خلال إجازة منتصف العام، على ١٨ مهنة بمركز تدريب القوى العاملة بمدينة المستقبل.

وأشار إلى أن المديرية خصصت أتوبيسا لنقل المتدربين يوميا من مقر المديرية إلى مركز التدريب، وسيتم تسجيل الراغبين بالمديرية أو بمركز التدريب بالمستقبل أمام سوق الجملة.