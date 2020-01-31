أخبار مصر | القوى العاملة تنظم ندوة توعوية بشأن أورام الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تنظم ندوة توعوية بشأن أورام الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنظم الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، بوزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، دورة توعوية للعاملات بديوان عام الوزارة، تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي.
وأضاف أنه يتم الفحص والكشف الإكلينيكي على المرض وتوفير العلاج بالمجان.
وتقام الدورة، خلال الفترة من 2 حتى 6 فبراير 2020، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "لدعم صحة المرأة المصرية"، التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية.
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إن الندوة التوعوية تأتي في إطار اهتمام الوزارة بصحة المرأة العاملة في المجالات كافة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وبالتالي العلاج المبكر، هو أفضل الطرق المتاحة لتقليل عدد الوفيات وزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض.
وأضاف أنه يتم الفحص والكشف الإكلينيكي على المرض وتوفير العلاج بالمجان.