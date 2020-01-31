أخبار مصر | القوى العاملة تنظم ندوة توعوية بشأن أورام الثدي

القوى العاملة،

وتقام الدورة، خلال الفترة من 2 حتى 6 فبراير 2020، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "لدعم صحة المرأة المصرية"، التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إن الندوة التوعوية تأتي في إطار اهتمام الوزارة بصحة المرأة العاملة في المجالات كافة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وبالتالي العلاج المبكر، هو أفضل الطرق المتاحة لتقليل عدد الوفيات وزيادة عدد الناجيات من المصابات بالمرض.