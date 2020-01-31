أخبار مصر | صرف 104 آلاف جنيه مستحقات مصري بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صرف 104 آلاف جنيه مستحقات مصري بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية مستحقات مصري لدى صاحب عمل تقدم بشكوى بشأنها، وبلغت 6618 دولار، أي ما يوازي 104 آلاف و564 جنيها.

وكان الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان في الأردن، بمتابعة مشكلة "إبراهيم. ح"، والذي يتضرر من تأخر سداد مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أشار فيه المستشار العمالي طلعت السيد، إلى أنه تواصل مع صاحب العمل للتفاوض الودي، وأسفر ذلك عن تسليم المواطن المصري مبلغ 1413 دولارا كدفعة أولى، على وعد أن يتم المتابعة للحصول على مستحقاته كافة قريبا.