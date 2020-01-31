أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يوجه بتطوير مغارة دير جبل الطير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يوجه بتطوير مغارة دير جبل الطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد صباح اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كنيسة السيدة العذراء والمغارة التي لجأت إليها العائلة المقدسة، في أثناء وجودها بالمنيا.

وتأتي الزيارة في إطار الجولات التي يقوم بها وزير السياحة والآثار في محافظات مصر؛ لتفقد المواقع الأثرية والوقوف على درجة كفاءة الخدمات السياحية بها.

وشارك في الزيارة الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات، وكان في استقبالهم بالدير الأب ثاوفيلس القمص متي، كاهن كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير.

واستمع الوزير والمحافظ، إلى شرح مفصل عن مشروع الترميم الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار، بالدير والكنيسة والمغارة، ومشروع تطوير المنطقة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها.

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ووجه وزير السياحة والآثار، ببعض التوصيات في أعمال الترميم لرفع كفاءة الخدمات السياحية بها لخدمة الزائرين بصورة أفضل، حيث أنها أحد محطات رحلة العائلة المقدسة.

وتعتبر منطقة جبل الطير أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في المحافظات الثمانية التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة بمصر.

وزار الوزير، منذ بداية عام 2020 عدد من محطات رحلة العائلة المقدسة منها شجرة العذراء مريم بالمطرية وكنيسة أبي سرجة والكنيسة المعلقة وكنيسة العذراء بالمعادي.