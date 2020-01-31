مصر | بالأرقام.. جهود أمن المنافذ في جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. جهود أمن المنافذ في جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
-في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: "ضبط 6 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع – أحذية رياضية – سجائر – جهاز طبي – قطع غيار معدات زراعية جديدة – حديد خردة" بإجمالي القيمة والتعويض ما يزيد عن مائتان ألف جنيه".
-في مجال الأمن العام: "ضبط عدد 24 قضايا مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي"، أما في مجال ضبط المخالفات المرورية: "ضبط عدد 822 مخالفة مرورية متنوعة"، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 243 حكما قضائيا متنوعا.
-وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات، تم ضبط 7 قضايا متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.