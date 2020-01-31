مصر | إحباط ترويج 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدن ترخيص، دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، لحيازته 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدن ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، لحيازته (6،050) أطنان منظفات صناعية "متعددة الأغراض" معبأة داخل براميل وإعادة تعبئتها داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العاملية كمنتج نهائي، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

