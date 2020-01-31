مصر | أمن الجيزة يداهم مصنع أسلحة نارية في أوسيم

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داهم رجال مباحث الجيزة، مصنع أسلحة نارية، بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، مفادها مزاولة عامل، نشاطًا إجراميًا في تصنيع الأسلحة النارية، متخذًا من مسكنه وكرًا.