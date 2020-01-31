مصر | "خلال 24 ساعة".. حملات مرورية تضبط 5016 مخالفة متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلال 24 ساعة".. حملات مرورية تضبط 5016 مخالفة متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 5016 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1879 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 150 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و 5 دراجات نارية مخالفة، و8 مخالفات "موقف عشوائي"، و26 مخالفة شروط الترخيص، و46 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.