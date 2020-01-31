مصر | ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بحملة أمنية مُكبرة إستهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم إستهداف عنصرين إجراميين، وأمكن ضبط أحدهما، وعثر بحوزته على عدد 14 إسطوانة لمخدر الهيروين "بلغ وزنهم 3،500 ثلاثة كيلو وخمسمائة جرام"- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول- 2 ميزان حساس.

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كما تم إستهداف عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، وأمكن ضبط أحدهما وعثر بحوزته على "عدد 19 طربة لمخدر الحشيش" بلغ وزنهم 2 كيلو جرام"- 27 قرص مخدر لعقار إكستاسي - حزام طلقات به عدد 14 طلقة خرطوش- مبلغ مالي- هاتف محمول".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للإتصال بعملائهما.

وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي "638،500 – ستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمائة جنيه تقريبًا"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.