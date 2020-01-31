مصر | ضبط تشكيل بتهمة سرقة مواد بترولية في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل بتهمة سرقة مواد بترولية في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من ضبط 3 متهمين بتهمة شروعهم في سرقة كمية من المواد البترولية من خط الأنابيب.

وتبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من مسئولي الأمن الإداري، بإحدى شركات أنابيب البترول، بأنه في أثناء مروره صحبة أحد موظفي الشركة على خط أنابيب البترول الخاصة بالشركة عملهما المار بأرض زراعية بدائرة المركز، تلاحظ لهما توقف سيارة نقل بصندوق.

وتبين وقوف 3 أشخاص بجوارها في أثناء شروعهم في سرقة كمية من المواد البترولية من خط الأنابيب، ولدى مشاهدتهم لهما هربوا تاركين السيارة، وما تبين أن بداخل صندوق السيارة فنطاس به كمية من الوقود بنزين 92 والسيارة متصلة بعدد 2 خرطوم مثبتان بعدد 2 محبس بخط الأنابيب المشار إليه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 9 أشخاص، مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة".

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 7 من المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار، ومسدس صوت، و2 دراجة نارية "من دون لوحات"، وسلاح أبيض "سنجة".

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهاربين، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خط أنابيب البترول محل الواقعة.

كما اعترفوا أن السيارة المضبوطة أحضرها أحدهم الذي يتولى تصريف المسروقات البترولية، وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والدراجتين الناريتين لتأمين ومراقبة محل الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

