شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل السبت.. والقاهرة 19 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً غائم أحياناً مع شبورة صباحاً والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب سيناء والغردقة مع نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية، دافيء على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10- 19» ،الإسكندرية «11– 19»، قنا «6- 22»، الأقصر «7- 23»، أسوان «10 – 23».