شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تعلن إزالة 1447 حالة تعدي على نهر النيل خلال شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (262،480) إزالة على النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لانقاذ نهر النيل منها إزالة 50 ألفا و987 حالة تعد على نهر النيل، وإزالة 137 ألفا و193 حالة تعد بقطاع الرى، وإزالة 74 ألفا و300 حالة تعدي على المصارف الزراعية، بينما تم إزالة ( 1447) حالة تعدى على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار شهر يناير 2020.

وتنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام خلال شهر يناير 2020 بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وأسفرت عن تنفيذ عدد (476) حالة تعدي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوى كافة المحافظات النيلية وقد شملت إزالة عدد 5 مخالات بنطاق محافظة القاهرة، وعدد (50) بمحافظة الجيزة وإزالة عدد (5) بمحافظة القليوبية وعدد (60) بمحافظة الغربية و(7) بمحافظة المنوفية وعدد (52) بمحافظة البحيرة وعدد (49) بمحافظة كفر الشيخ وعدد 22 بمحافظة الدقهلية وعدد 14 بمحافظة بني سويف وعدد 36 بمحافظة المنيا وعدد (30) بمحافظة اسيوط وعدد 11 بمحافظة سوهاج وعدد (76) بمحافظة قنا وعدد 26 بمحافظة الأقصر وعدد (23) بمحافظة أسوان. ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (50987) حالة تعدي على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الاقفاص السمكية.

من جانبه أشار المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى إلى أن القطاع بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 1 يناير- 29 يناير 2020وأسفرت عن تنفيذ عدد (645) إزالة شملت إزالة عدد (88) بمحافظة القليوبية عدد (256) بمحافظة المنوفية وعدد (41) بمحافظة الدقهلية وعدد (102) بمحافظة الجيزة وعدد (71) بمحافظة أسيوط وعدد (13) بمحافظة سوهاج وعدد (74) بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (137193) إزالة.

وأضاف المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال شهر يناير 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت (326) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد (9) محافظات.

وأوضح «مدين»:«تضمنت تنفيذ عدد (152) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الشرقية بعدد ( 140) إزالة – الدقهلية بعدد ( 7 ) إزالة – القليوبية بعدد (5) إزالة)، وتنفيذ عدد (1) إزالة بإقليم القناة وسيناء بزمام محافظة( الإسماعيلية بعدد ( 1) إزالة)، إلى جانب تنفيذ عدد (38) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد (38) إزالة) وتنفيذ عدد (21) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( بنى سويف بعدد (2) إزالة – المنيا بعدد (19) إزالة )، بالإضافة لتنفيذ عدد (114) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط بعدد (111) إزالة – سوهاج بعدد (3) إزالة ) .... ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 74300) حالة إزالة».