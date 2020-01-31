شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد طلابى من جامعة القاهرة يزور معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة القاهرة ، زيارة لوفد طلابى إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب، بإجمالى حوالى 50 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة .

وتعد تلك الزيارة التى تنظمها جامعة القاهرة هى الثانية لوفد الطلاب للمشاركة فى حضور فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 حيث أنه تم تنظيم زيارة للطلاب فى بداية افتتاح المعرض، وتمكنت جامعة القاهرة من توفير عدد من الدعوات لطلاب الجامعة وذلك فى إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على القراءة .

وفى نفس السياق ، تشارك جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، والذى تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذى تم افتتاحه يوم 22 يناير الجارى والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا .. ثقافة التنوع".

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وتشارك جامعة القاهرة فى المعرض بجناح خاص فى صالة 3، وبأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التى تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أطلق مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" التى تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافى لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى من خلال آلية جديدة لتبادل الكتب دون نفقات وتسمح للجميع بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، كما تقوم الجامعة بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، خلال الموسم الثقافى للجامعة، كما ألغى الدكتور الخشت، مؤخرًا، زيادة رسوم دخول مكتبات الجامعة، مؤكدًا رفضه تحميل الطلاب أو الباحثين فى الدراسات العليا أية أعباء مالية إضافية.

وعلى جانب آخر، تشارك جامعة القاهرة فى حضور فعاليات اسبوع الفتيات الجامعية المقرر انطلاقه غدا السبت تحت رعاية وزير التعليم العالى بمشاركة 25 جامعة حكومية، وتستضيف فعالياته فى جامعة الفيوم .