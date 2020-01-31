شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نجاح المفاوضات مع الكويت لتخفيف القيود على الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، تقريرا عن نتائج جولة المفاوضات المصرية الكويتية والتى تمت بمدينة الكويت برئاسة الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى وبمشاركة المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وهانى حسين المدير التنفيذى للمجلس

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تم عقد لقاء مع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للجمعيات الاستهلاكية الكويتى لمناقشة سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت، أعقبه عقد لقاء مع قيادات الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية.

وأضاف العطار، إنه تم مناقشة تخفيف إجراءات الفحص المشددة التى تفرضها الهيئة على كافة الصادرات الزراعية المصرية موضحا أن الجانب المصرى طالب نظيره الكويتى بتخفيف هذه الإجراءات على بعض المنتجات والغاؤها على البعض الاخر بحيث يقتصر الفحص المشدد فقط على الأصناف التى قد يظهر بها بعض المخالفات.

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وأبدى الجانب الكويتى تفهمه الشديد لمطالب الجانب المصرى ورحب بها خاصة بعد أن أكدت الهيئة عدم رصد أى شحنات مخالفة خلال الثلاث أشهر الماضية ووعد بدراسة هذه المطالب، تمهيدًا لتنفيذها بعد العرض على اللجنة العليا لسلامة الغذاء بدولة الكويت كما تم الاتفاق على تفعيل قنوات الاتصال الرسمية والأخطار السريع بين الجانبين فى حالة اكتشافه أية شحنات مخالفة لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه أية مخالفة على أية شركة تقوم بتصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات التى تطلبها الجهات الكويتية.

يأتى ذلك بينما تمكنت وحدة نفاذ الأسواق التابعة للحجر الزراعى المصري، من فتح الأسواق الهندية أمام البطاطس، كما نجحت وحدة نفاذ الأسواق بفتح سوق البطاطس بدولة موريشيوس.

وأضاف العطار، أن صادرات مصر الزراعية تشهد انتعاشا كبيرا خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد تخطى صادراتها الـ5.5 مليون طن لأول مرة وجارى الشحن، دون الإخلال بالمعروض بالأسواق المحلية بسب زيادة الإنتاج، ويتميز المنتج المصرى بالجودة العالية، وثقة الأسواق العالمية فى منتجات الخضر والفاكهة المصرية التى أدت إلى تنافس العديد من الأسواق الجديدة لفتح أسواقها أمام المنتج الزراعى المصري.

وشدد رئيس الحجر الزراعى، على أن خطة الحجر الزراعى المصرى تعمل على فتح المزيد من الأسواق الجديدة لعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها لجودة الصادرات بما يضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.